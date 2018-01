Vítimas de violência doméstica são tema de exposição na SPFW

Esta é a primeira vez que Virlângia da Silva Santos Paulino, de 56 anos, vai à São Paulo Fashion Week. Sem esconder o sorriso e com certa timidez, Virlângia mostra seu retrato na exposição do projeto "Apolônias do Bem", em cartaz na semana de moda. A mostra é uma iniciativa da ONG Turma do Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito a vítimas de violência doméstica. O projeto nasceu em 2012 e já garantiu atendimento a 650 mulheres de todo o Brasil que tiveram a dentição afetada pelas agressões.

Fotos de 23 dessas mulheres, antes e depois da mudança, estão expostas nos movimentados corredores do evento na Fundação Bienal de São Paulo. "Esta edição da SPFW tem como tema as mãos que transformam, o que tem muito a ver com o trabalho desses dentistas, que também muda a vida das pessoas", explica Ricardo Corrêa, superintendente da Turma do Bem.

Virlângia posa com seus retratos do projeto Apolônias do Bem Foto: Maria Eduarda Chagas / Especial para o Estado

Graça Cabral, diretora de comunicação da semana de moda, acrescenta que o evento tem tradição de dar visibilidade a causas e já expôs campanhas referentes ao câncer de mama, à AIDS e à fome. "Neste ano, estamos falando do valor das mãos e de botar a mão na massa. A Apolônias do Bem é um projeto que transforma a vida e também a alma das pessoas", diz. O público da semana de moda pode fazer doações diretas ou adquirir os lenços produzidos pelo grupo no evento.

Muitas das retratadas têm visitado a SPFW e contam suas histórias. "Na segunda foto, mesmo após o tratamento, sinto que estava muito tímida, ainda estava presa à tristeza do momento anterior. Agora, estou superando. Adoro sorrir", diz Virlângia.