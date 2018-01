Vídeo de garota tirando maquiagem impressiona; veja outras transformações

Esse vídeo tem deixado muitos internautas impressionados com as diferenças entre as partes do rosto da garota com e sem maquiagem. As imagens mostram como uma maquiagem feita com os métodos corretos e produtos de qualidade podem aperfeiçoar ou até mesmo transformar a beleza de uma pessoa.

Leia também: Colbie Caillat lança clipe em que questiona hábitos de beleza e aparece sem maquiagem

As clássicas comparações de “antes e depois” também são feitas com personalidades que têm suas imagens expostas na imprensa. A socialite americana Kim Kardashian promove bastante a técnica de maquiagem de contorno e faz questão de publicar nas redes sociais as fotos que mostram o processo.

Wanna see how @scottbarnes68 contours?! Uma foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Set 4, 2012 às 9:58 PDT

Kontour!!!! Not finished with my make up yet but wanted to share a pic of some contouring make up tricks! Uma foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Mar 30, 2015 às 3:11 PDT

Mas não são apenas as mulheres que usam artimanhas de make. O apresentador de televisão Paolo Ballesteros, das Filipinas, também faz sucesso nas redes sociais ao se transformar em diferentes artistas como Dakota Johnson, Katie Holmes e Megan Fox apenas usando produtos de beleza.

fifty shAdes of color blindness... ANASTASIA BATUNGBAKAL ???????? #makeuptransformation #transformlangnangtransform #fiftyshadesofgrey #anastasiasteel #dakotajhonson #bortadakota Uma foto publicada por Paolo Ballesteros (@pochoy_29) em Mar 7, 2015 às 3:56 PST

KATIE HALLS ?????? #makeuptransformation #transformlangnangtransform #KatieHolmes #parangNagWigLangAkoHehehehe Uma foto publicada por Paolo Ballesteros (@pochoy_29) em Abr 8, 2015 às 6:50 PDT

Tirar a maquiagem faz parte da rotina, mas também pode ser um ato bastante representativo quando o assunto é beleza, imagem e autoestima. Tanto que tem sido usado como recurso narrativo e dramático em séries de TV.

(Alerta spoiler para quem ainda está assistindo “How to Get Away with Murder” e “Grace and Frankie”!)

Em “How to Get Away with Murder”, da ABC e exibida no Brasil pela Sony, a consagrada atriz Viola Davis expressa muita fragilidade e dor ao tirar a maquiagem e logo em seguida confrontar o marido sobre uma traição.

A atriz Jane Fonda, que interpreta Grace, na série da Netflix “Grace and Frankie” também se “desmonta” - tira aplique de cabelo, cílios postiços etc - ao ter uma dura conversa com o companheiro que revela que vai deixá-la após 40 anos de casamento para se casar com um homem.