Vida longa ao jeans 

Mais um jeans branco, da 7 For All Mankind, um dos preferidos dos jovens consumidores. De acordo com estudo do NPD Group, a nova geração de clientes vêm gastando mais na compra de jeans - e, assim, está abrindo o caminho para novas versões deles. Jaqueta, Gucci, US$ 3.380; polo, Orley, US$ 695; jeans, 7 For All Mankind, US$ 189.

Foto: Clement Pascal/ The New York Times