Vestidos camisola são aposta da Calvin Klein na Semana de Moda de Nova York

As coleções de primavera 2016 das grifes Hugo Boss e Calvin Klein têm em comum a forte característica minimalista. Proporções fluidas, cores neutras e poucas estampas marcaram os desfiles que ocorreram respectivamente na quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17, na Semana de Moda de Nova York.

Calvin Klein explorou a sensualidade moderna em peças com formas sexy e alongadas, em uma coleção que derruba as distinções de gênero. O icônico vestido de alça da grife foi modernizado com tecidos requintados, como seda e cetim, e ganhou alças duplas e detalhes em corrente.

Já a coleção da alemã Hugo Boss tem inspiração na Bauhaus, escola de design de vanguarda da Alemanha. Entre os destaques, a famosa camisa branca da grife foi transformada em vestidos ajustados na cintura. Assimetrias e contraste de texturas e tecidos também fazem parte das criações do estilista Jason Wu.