Vestido usado por Marilyn Monroe em aniversário de JFK é leiloado por 4,8 milhões de dólares

O vestido usado por Marilyn. Foto: AFP PHOTO / FREDERIC J. BROWN

O vestido justo que Marilyn Monroe usou ao cantar uma versão provocante da canção de parabéns diante do então presidente norte-americano John F. Kennedy em um evento de gala em 1962 foi vendido por 4,8 milhões de dólares em um leilão realizado em Los Angeles na quinta-feira, 17.

O site 'Ripley’s Believe it or Not' adquiriu o vestido 'Jean Louis' feito sob medida e coberto de lantejoulas, informou a casa de leilões 'Julien's Auctions', sediada em Beverly Hills. Com uma cor que combinava com o seu tom de pele, a peça, que era tão justa que foi preciso costurá-la no corpo de Marilyn, dava a impressão de que ela estava nua.

"Marilyn Monroe cantando 'parabéns pra você, senhor presidente' é certamente uma das apresentações improvisadas mais famosas da história dos Estados Unidos", disse Darren Julien, presidente e diretor-executivo da 'Julien’s Auctions'.