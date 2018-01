Por que a Princesa Diana é um dos maiores ícones de estilo

Os looks da princesa Diana eram clássicos mas com personalidade Foto: Paul Hackett/REUTERS

Quase 20 anos depois de sua morte, Lady Di ainda é lembrada como um dos maiores ícones de estilo. A 'Princesa do Povo' conquistou não só a população da Inglaterra, como também o mundo, e suas roupas foram altamente copiadas. Os tailleurs em tons pastel, as gargantilhas e o cabelo curto são alguns exemplos.

Looks em especial fizeram história. O vestido de noiva com cauda de 7,5 metros, o 'vestido revanche', usado na noite em que Príncipe Charles admitiu publicamente o caso extraconjulgal com Camila Parker, e a bolsa Lady Dior, que foi renomeada em sua homenagem, são lembrados frequentemente.