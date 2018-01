Modelo Miranda Kerr se casa com vestido inspirado em Grace Kelly

O casal está junto desde 2015 Foto: Patrick Demarchelier/Vogue América

Discretos, Miranda Kerr e o empresário Evan Spiegel, dono do aplicativo Snapchat, se casaram em uma cerimônia intimista no final de maio, em Los Angeles.

Dois meses depois, na edição de agosto da Vogue América, a top revelou alguns cliques do 'grande dia' e mostrou os detalhes do seu vestido, criado por Maria Grazi Chiuri, estilista da Dior.

O longo foi inspirado no estilo clássico de Grace Kelly, Audrey Hepburn e da própria avó de Miranda. "Eu me divirto muito com a moda e costumava ser mais livre e boêmia. Mas, neste período da minha vida, meu estilo está mais contido", contou a modelo à publicação. "Um vestido que é totalmente coberto cria uma imagem de pureza e misterio", disse ela sobre a peça com mangas longas e gola alta.

Thank you Maria Grazia Chiuri and @dior for creating my dream wedding dress ✨❤️ Uma publicação compartilhada por Miranda (@mirandakerr) em Jul 16, 2017 às 10:45 PDT