Vestido de melancia viraliza nas redes sociais

'Vestido melancia', nova piada das redes sociais. Foto: twitter.com/WilliamsSharrie

A hashtag #watermelondress está fazendo sucesso na internet. A brincadeira que envolve um pedaço de melancia em formato de vestido já conquistou as redes sociais e rendeu muitas piadas.

Leia também: Amigos criam linha de macaquinhos masculinos e viralizam na internet

Para participar, é só cortar a fruta como uma roupa e pedir para alguém segurar na frente da câmera.

Depois, se posicione como se estivesse vestindo a peça.

O modelo fica por conta da sua criatividade!