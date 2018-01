Verão 2015/2016: sapatênis, herói ou vilão?

Modelo ganhou fãs incondicionais no Brasil, dividindo os editores em dois grupos: os que amam e os que odeiam o sapatênis Foto: Divulgação

Para muitos homens, o sapatênis une o útil ao agradável. Para outros, ele é uma maldição fashion, que começou há uma década - mas parece que já faz um século. De fato, o sapatênis, um modelo que tem a sola de borracha, mas é feito com materiais nobres e couro, não é chique nem esportivo, mas ainda assim é o modelo preferido do consumidor brasileiro, que considera o calçado confortável e versátil. Na esteira da casualidade que tomou conta da moda em muitos âmbitos, o modelo ganhou fãs incondicionais no Brasil, dividindo os editores em dois grupos: os que amam e os que odeiam o sapatênis.

"Na moda, a palavra sapatênis é tipo uma heresia fashion", afirma Sergio Amaral, redator-chefe da revista L’Officiel Hommes Brasil. "Eles ficaram conhecidos um tempo atrás porque viraram o sapato oficial dos coxinhas. Mas, em geral, são modelos sem personalidade." Para o editor de moda Fabio Paiva, do site agrund.com, dez anos depois, os sapatênis evoluíram e se renovaram. "No início eu tinha pavor de sapatênis, mas hoje há muitos modelos que unem tecnologia e design. E eles realmente podem ser usados da balada ao escritório, em estilo casual friday", diz Fabio. "Inclusive, as marcas de luxo entenderam que essa é uma demanda do consumidor e resolveram apostar no modelo." No desfile masculino de inverno 2015 da Prada, o modelo surgiu na passarela totalmente revigorado, com solado alto em duas cores.

Para André do Val, editor do site Petiscos, o problema do sapatênis é que ele é um híbrido. "Para mim, ele funciona como um tênis e por isso deve ser usado sem meia ou com aquelas meias soquetes bem pequenas, que não aparecem." É uma opção para o verão, mas quem já cansou não está mais a fim de seguir por esse caminho tem outras possibilidades: oxfords e botinhas deixam o visual esportivo mais sóbrio, enquanto tênis como Converse, Vans e Adidas deixam o look formal mais descolado. Vale tentar.