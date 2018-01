Verão 2015/2016: cuidados com os cabelos na praia e na piscina

"Protetor solar não é mais um produto exclusivo para a pele. Durante esta época do ano, é importante usar produtos que contenham proteção contra os efeitos nocivos dos raios UVA e UVB", afirma Thony Rodrigues, do salão de beleza Jacques Janine Foto: Reprodução/ Pinterest

Praia, piscina, sol... Passar pelo verão com os cabelos saudáveis e brilhantes é um dos maiores desafios da estação. Pelo menos a gama de produtos especializados em combater os danos causados pela exposição ao sol, ao sal e ao cloro é cada vez mais extensa. "Protetor solar não é mais um produto exclusivo para a pele. Durante esta época do ano, é importante usar produtos que contenham proteção contra os efeitos nocivos dos raios UVA e UVB", afirma Thony Rodrigues, do salão de beleza Jacques Janine. Antes de mergulhar no mar ou na piscina, ele indica a utilização de xampu, condicionador e leave-in com ação antitérmica. "Busque produtos específicos que criam uma camada protetora e não saem na água", diz Thony.

Sem loiro esverdeado

Quem tem o cabelo loiro, tingido ou natural, costuma sofrer mais com idas à piscina por causa do cloro e dos produtos utilizados para balancear a água, que podem deixar os fios esverdeados. "Para evitar situações como esta, o ideal é passar um leave-in com proteção e prender o cabelo em um coque ou uma trança", explica o profissional. "Desta maneira, a umidade penetra com mais dificuldade - o que evita manchas. Além disso, sempre que entrar em contato com água do mar ou de piscina, as loiras devem, em seguida, enxaguar os fios com água doce em abundância. Se o cabelo esverdeou, o xampu roxo, usado pro grisalhos, pode ajudar, mas a melhor saída é correr para o salão.

Enrolados em dia

"Quem tem cabelo afro ou encaracolado pode abusar do leave-in e repassá-lo a cada mergulho, amassando os fios para garantir forma e movimento", diz Thony.

Como correr atrás do prejuízo?

Descuidou e o cabelo ficou ressecado? Nem tudo está perdido. "Enxaguar o cabelo com água doce corrente é o primeiro passo. Após deixá-la escorrer bastante, lave os fios com xampu anti-resíduos e faça uma hidratação caseira com uma boa máscara, fazendo o produto agir por pelo menos 10 minutos", indica o cabeleireiro.