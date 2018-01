Veja vídeo da coleção de Karl Lagerfeld para a Riachuelo

A campanha da coleção de Karl Lagerfeld para a Riachuelo foi fotografada na sede da marca, em São Paulo, com fundo de projeção que imita o MAC de Niterói Foto: Divulgação

Karl Lagerfeld, estilista da Chanel e da Fendi, lança agora em abril sua coleção para a rede de fast fashion brasileira Riachuelo e a empresa acaba de divulgar um vídeo, estrelado pela top Isabeli Fontana, que revela algumas peças da linha. Ao todo, são 75 itens com preços entre R$ 49,90 e R$ 349,90 que traduzem o universo do estilista – de padronagens com a silhueta com o rosto dele a estampas com a imagem de sua gata, Choupette.

Há ainda produtos inspirados no guarda-roupa de Lagerfeld, conhecido como o kaiser da moda, como blazers, camisas e as famosas luvas de couro. “A equipe da Karl Lagerfeld acompanhou o lançamento de nossa coleção com a Versace e as negociações evoluíram rapidamente”, diz Marcella Kanner, gerente de marketing da Riachuelo.

A campanha estrelada por Isabeli, presença confirmada no desfile da coleção na SPFW, foi fotografada por Nicole Heiniger, com direção criativa de Ricardo Van Steen, beleza de Daniel Hernandez e styling de Davi Ramos e Flávia Pommianosky.