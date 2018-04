Veja uma prévia dos desfiles do segundo dia da SPFW

Prévia da coleção da Lilly Sarti Foto: Divulgação/Lilly Sarti

Na segunda-feira, 23, a São Paulo Fashion Week chega a seu segundo dia com uma programação intensa. A maratona de desfiles começa no Museu da Imigração, no Ipiranga, com a apresentação da Uma | Raquel Davidowicz, seguindo para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, onde marcas como Osklen, João Pimenta e PatBo mostram suas coleções. Nesta temporada, há uma mistura de estações na passarela – algumas etiquetas decidiram trazer suas peças de inverno 2018, que já estão chegando às lojas; enquanto outras vão apresentar as criações para o verão 2019.

A seguir, confira uma prévia do segundo dia de SPFW, que vai até a quinta-feira, 26.

11h - Uma | Raquel Davidowicz

Estação: inverno 2018

Inspiração: Em uma celebração à diversidade cultural, a Uma | Raquel Davidowicz vai trazer modelagens funcionais para a passarela, priorizando o conforto e a proteção. Nas peças, vão predominar as proporções exageradas, barras inacabadas e bolsos utilitários, em tecidos como nylon, seda e peles sintéticas. Entre os acessórios, ganham destaque as pulseiras, anéis e brincos de borracha reciclada.

O desfile da Uma | Raquel Davidowicz acontece no Museu da Imigração Foto: Divulgação/Uma

15h - Osklen

Estação: inverno 2018

Inspiração: Sob o título A.S.A.P (As Sustainable As Possible), a coleção da Osklen quer chamar atenção para a urgência da adoção de práticas mais sustentáveis. Para a confecção das peças, a marca priorizou o uso de matéria-prima sustentável, como algodão reciclado, malha com fibra de PET, tricô feito com sobras de coleções anteriores e solados feitos com cascas de arroz e resíduos de borracha.

A Osklen clama pela adoção de práticas e atitudes mais sustentáveis na moda Foto: Divulgação/Osklen

16h - Samuel Cirnansck

Estação: sem estação definida, mas estará à venda

Inspiração: O estilista vai apresentar uma coleção inspirada na personagem japonesa Hello Kitty, com direito a vestido criado para a própria.

Samuel Cirnansck fará um desfile inspirado na personagem Hello Kitty Foto: Divulgação/Samuel Cirnansck

17h30 - João Pimenta (masculino)*

18h30 - PatBo

Estação: inverno 2018

Inspiração: A cultura cigana e o estilo de vida jetsetter prometem estar entre as referências de Patrícia Bonaldi para o desfile da PatBo.

20h - Lilly Sarti

Estação: verão 2019

Inspiração: Para a coleção, a marca teve como referências os trabalhos das artistas Sara Ramo e Caroline Denervaud. Na paleta de cores, tons terrosos se misturam a lilás e azul.

Lilly Sarti buscou inspiração nos trabalhos das artistas Sara Ramo e Caroline Denervaud Foto: Divulgação/Lilly Sarti

* Até o fechamento desta reportagem, a marca não havia respondido ao E+.