Saiba tudo sobre o novo restaurante da Gucci na Itália

A grife italiana Gucci acaba de expandir a sua oferta de produtos para uma nova área: a gastronomia. Seguindo a linha de marcas como Versace, Giorgio Armani e, recentemente, Tiffany & Co, agora a maison também possui um restaurante, em Florença, na Itália.

O Gucci Osteria faz parte da nova loja conceito da marca, aberta neste ano, e localizada no Gucci Museo, que existe desde 2011 em uma construção histórica da cidade. A ideia da grife é reimaginar o espaço de um museu, criando um ambiente criativo e colaborativo, em que roupas, acessórios, quadros, instalações de vídeo e comida possam ser encontrados.

No piso térreo, o restaurante é comandado pelo chef Massimo Bottura, responsável pelo Osteria Francescana, que possui 3 estrelas no Guia Michelin. O cardápio foi criado especialmente para a marca, com pratos clássicos italianos e opções para qualquer hora do dia. O espaço intimista possui apenas 50 lugares. Para entrar no Gucci Garden, o espaço que envolve loja conceito, restaurante e museu, é necessário pagar um ingresso de 8 euros - metade do lucro é revertido para projetos de restauração da cidade de Florença.

