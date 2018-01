Conheça os segredos do figurino de 'Vai Malandra', novo clipe de Anitta

Biquíni de fita isolante foi criado por Erika Bronze, que tem uma laje de bronzeamento natural no Morro do Vidigal Foto: Youtube.com/Anitta

Nesta segunda, 18, Anitta lançou a última parte do Checkmate - projeto da cantora de lançar um clipe por mês até o final do ano com músicas em português, inglês e espanhol - com o clipe de Vai Malandra, uma parceria com o funkeiro Mc Zaac e o rapper norte-americano Maejor, que teve produção executiva da Mangaba Produções.

No vídeo, que foi gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Anitta aparece com looks que fazem referência ao universo do funk carioca, com roupas justas, curtas e supercoloridas. Um dos visuais mais comentados é um biquíni feito com fita isolante, técnica popularizada por Erika Bronze que promete deixar as mulheres com a marquinha de biquíni ideal.

Mais uma vez, a cantora repetiu a parceria com C&A. O primeiro look em que aparece no vídeo, composto por uma camiseta rosa (que foi customizada para o vídeo) e um shorts de onça sobre outro vermelho, foi produzido especialmente pela rede de fast fashion, e já está à venda em lojas selecionadas.

Além do look C&A, Anitta também usou peças criadas especialmente pela YS Creative Studio, empresa da stylist Yasmine Sterea, que foi responsável pelos looks de todos os clipes do projeto Checkmate, e de grifes famosas como a Adidas.

A equipe de Yasmine Sterea criou os looks das mais de 70 pessoas que aparecem no vídeo Foto: Youtube.com/Anitta

Em entrevista ao E+, Yasmine falou do seu processo criativo, suas referências, e de como foi produzir o figurino de mais de 70 pessoas para o clipe. Confira:

Quais foram suas inspirações para criar o figurino deste clipe?

Para a criação dos looks, nos inspiramos muito no universo do funk, mas sempre misturado com elementos de moda para trazer um ar mais conceitual.

Quais foram suas principais referências na hora de montar os looks?

Além da atmosfera do funk, buscamos muitas imagens dos anos 1980 e 1990 para trazer informações do pop para os looks.

Você também é responsável pelo figurino dos figurantes e dos outros artistas? Como foi trabalhar com tanta gente?

Sim, nós que fizemos o figurino de todo o clipe! Foi uma loucura, eram em torno de 60 figurantes e mais uns 10 convidados. Com certeza foi uma experiência única. Havia 5 pessoas da minha equipe focadas 100% neste trabalho, e elas se dividiram para atender todo o mundo! Foi um trabalho bem intenso, mas acho que o resultado ficou incrível!

O ponto de partida dos looks do clipe foi o funk carioca Foto: Youtube.com/Anitta Das peças usadas pela Anitta no clipe, você acredita que alguma tem potencial para se tornar hit neste verão? Acho que mood do clipe como um todo tem tudo para virar hit neste verão. Talvez os looks não serão usados tal como qual, afinal, a ideia foi criar looks mais editoriais. Mas serão uma inspiração para serem usados de forma mais casual.

O figurino de Vai Malandra é muito específico. Como você fez para vestir Anitta como uma funkeira e, ainda assim, levar informação de moda aos visuais?

Fizemos muitas pesquisas no meio da arte e fotografia. Além disso, recentemente, passei uma temporada em Londres, onde a moda é mais experimental e me trouxe muitas referências novas. A partir daí, fiz um mix entre essas referências novas. Então sempre sair busco novas inspirações. E a partir daí fiz um mix entre estas referências do mundo da arte, algumas da moda e outras do funk.

Qual foi a parte mais difícil deste processo criativo?

Acredito que o processo mais difícil foi entender o quanto podíamos ousar nos looks, trazendo uma nova informação criativa e de moda.

Você trabalhou em parceria com a C&A para a confecção das peças?

Sim, desenvolvemos alguns looks através da YS Creative Studio em parceria com a C&A, mas também aproveitamos peças da própria loja que foram customizadas exclusivamente para o clipe.