Veja os preços dos itens de moda e beleza que a filha de Cunha pediu ao 'Dad'

A publicitária Danielle Dytz da Cunha pediu ao 'dad' dois cremes do tamanho "maior" do "creme Clean and Clear al about eyes". A marca Clean an Clear não possui o produto 'All about Eyes", esse item é fabricado pela Clinique, cada embalagem custa US$ 53 dólares, lá se vão US$106 dólares ou R$ 368.

Foto: Divulgação