Veja os preços das peças mais baratas e mais caras das coleções apresentadas na SPFW

O estilista Lino Villaventura desenvolveu uma camisa em viscose de gola inversa para o desfile de sua marca na SPFW, que pode ser comprada por R$1.630. A peça mais cara da coleção é uma capa branca, que custa R$19.100 Foto: Márcio Madeira/ Lino Villaventura

A São Paulo Fashion Week, que terminou nesta sexta-feira, 17, foi oficialmente a primeira edição do evento seguindo a tendência mundial 'see now, buy now' (veja agora, compre agora). Todas as grifes já colocaram à venda, seja nas lojas próprias, multimarcas ou em e-commerce, as peças desfiladas.

Aproveitando esse momento em que a semana de moda da capital paulista procura estar mais conectada com o mercado de consumo, o 'Estadão' pediu para que as marcas identificassem a peça mais barata e a peça mais cara de cada coleção. Entre as grifes que aceitaram participar do levantamento, o item mais barato é uma camiseta da Lab, marca criada pelos músicos Emicida e Fióti em parceria com o estilista João Pimenta, e pode ser comprada por R$ 74,90. Já a roupa mais cara leva a assinatura do estilista Lino Villaventura; a capa branca está sendo vendida por R$ 19.100.

Veja os preços: