Veja os looks dos atores brasileiros no Emmy Internacional

Marina Ruy Barbosa usou um vestido Valentino para a noite Foto: Intagram/ @marinaruybarbosa

Na última segunda-feira, 20, aconteceu em Nova York a 45ª edição do Emmy Internacional, que premia produções do mundo inteiro. Brasileiros como Marina Ruy Barbosa, Adriana Esteves e Cauã Reymond fizeram parte do evento.

Leia também: Marina Ruy Barbosa passou um ano cuidando de seu cabelo para o dia de seu casamento

Marina Ruy Barbosa apresentou um dos prêmios da noite e optou por um vestido vermelho da Valentino para a ocasião. Adriana Esteves também apostou na cor para a noite, com uma modelagem estilo sereia.

Pronta para o @iemmys Foto: @germanochu Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Nov 20, 2017 às 1:57 PST

Best Actress Nominee Adriana Esteves walks the red carpet at the 45th annual International Emmy Awards #iemmys Uma publicação compartilhada por International Emmy Awards (@iemmys) em Nov 20, 2017 às 3:02 PST

Camila Pitanga usou um esvoaçante vestido da grife Naeem Khan, com tons metalizados. Já Juliana Paes preferiu um look branco, assinado pelo estilista Eduardo Pombal.

Cheguei #emmys #iemmys @iemmys Preciso agradecer a @rodrigogrunfeld e @gisellalemos. Também a Leila Soldeira e equipe Vcs foram incríveis !!!! Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga) em Nov 20, 2017 às 4:29 PST

Vestido #eduardopombal para #julianapaes #iemmys #patriciazuffa Uma publicação compartilhada por @eduardopombal em Nov 20, 2017 às 4:34 PST

Cauã Reymond se destacou e também apostou em um tom vermelho, mas bem escuro, para o seu terno. Rodrigo Santoro escolheu o preto, com modelagem mais seca e uma gravata fina, dando um toque moderno ao visual.

Noite de Emmy :))) #iemmys Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond) em Nov 20, 2017 às 4:23 PST