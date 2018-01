Veja os looks do baile do MET 2017

Gigi Hadid brilhou de Tommy Hilfiger Foto: Benjamin Norman/The New York Times

O baile do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, é como se fosse o Oscar do mundo da moda. Anualmente, ele abre uma exposição e reúne atrizes, cantoras, modelos e estilistas. Em 2017, o evento homenageou a estilista Rei Kawakubo, nome à frente da Comme des Garçons, e ocorreu na noite de segunda-feira, 1 de maio.

Todo mundo estava lá. Rihanna, Madonna, Diane Kruger, Kim Kardashian, Serena Williams, Gigi Hadid, Gisele Bündchen... Algumas chamaram a atenção pelos looks ousados e exóticos, como Katy Perry. Outras fizeram todo mundo suspirar, como Miranda Kerr.

Quer saber o que cada uma delas usou? Confira a galeria e escolha a sua preferida.