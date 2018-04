Veja os looks do baile da amfAr 2018 em São Paulo

Neymar Jr. e Bruna Marquezine no amfAR 2018 Foto: Lu Prezia

A edição 2018 do baile de gala da amfAR, The Foundation for AIDS Research, aconteceu nesta sexta-feira, 13, na casa do empresário Dinho Diniz em São Paulo. Este ano, a festa, que tem como objetivo angariar fundos para o combate à Aids, homenageou o jogador Neymar Jr. e a apresentadora Sabrina Sato, apoiadora da amfAR de longa data.

Entre os convidados, estavam nomes internacionais, como o ator norte-americano Adrien Brody e a it-girl monegasca Pauline Ducruet, filha da princesa Stéphanie de Mônaco e neta de Grace Kelly. Por lá, passaram ainda nomes como a atriz Camila Queiroz, a cantora Iza e a modelo Isabeli Fontana.

No tapete vermelho, reinaram as produções em vermelho, os vestidos curtos e volumosos e as fendas. Na galeria a seguir, confira alguns dos destaques da noite.