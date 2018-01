Veja o vestido de noiva de Jessica Chastain

Jessica Chastain. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

A atriz norte-americana Jessica Chastain se casou com Gian Luca Passi de Preposulo, empresário do mundo da moda, no sábado, 10, em Treviso, na Itália. Para a cerimônia, ela escolheu um vestido tomara que caia justo na parte de cima, com renda em todo o comprimento.

O casal começou a namorar em 2012 e sempre foi discreto, aparecendo em público poucas vezes.

Para a celebração, compareceram Emily Blunt, Anne Hathaway e Edgar Wright.

Jessica looks like a queen i'm too emotional she looks so amazing #jessicachastain Uma publicação compartilhada por Jessica Chastain Brasil (@jessicachastainbr) em Jun 10, 2017 às 6:30 PDT

Jessica Chastain é a noiva mais linda #jessicachastain Uma publicação compartilhada por Jessica Chastain Brasil (@jessicachastainbr) em Jun 10, 2017 às 6:23 PDT

Jessica Chastain and Gian Luca Passi getting married at Villa Tiepolo Passi in Treviso, Italy - June 10 #jessicachastain Uma publicação compartilhada por Jessica Chastain Brasil (@jessicachastainbr) em Jun 12, 2017 às 9:51 PDT