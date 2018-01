Veja formas criativas de mudar a cara da roupa de verão

Modelagens soltas e a cor branca se destacam entre as tendências do verão Foto: Reprodução Pinterest

No que depender das tendências de estilo apontadas pelos usuários do Pinterest, os looks de verão serão, acima de tudo, descolados e confortáveis. Calças, saias e vestidos de modelagens amplas aparecem entre as peças mais 'pinadas' na rede social de compartilhamento de imagens de moda, beleza e design.

O branco, cor bastante favorável para enfrentar as altas temperaturas no Brasil, dá o tom da estação, enquanto o abacaxi anuncia o momento de estampas tropicais.

Veja tendências que valem o investimento e que podem ser usadas de maneira criativa.

Camisão de linho: bastante versátil, pode ser usado com tênis ou escarpin em ambientes urbanos. Também vira uma saída de praia na beira mar e ainda é opção para o Réveillon.

O look de Leandra Medine, do blog 'Man Repeller' (Repelente de homens, em livre tradução) é pura criatividade. A blogueira combinou uma camisa social - amarrada na cintura substituindo a saia, com top, jaqueta jeans e chinelos de tira larga.

Pantalona: a calça da vez surge com cintura alta e pode ser bastante longa cobrindo os pés ou no comprimento mídi (um pouco acima do calcanhar). Na cartela de cores, branco e vermelho queimado. A dica para quem quer alongar a silhueta é combinar esse tipo de calça com salto.