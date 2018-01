Veja desenhos dos vestidos de noiva mais famosos de todos os tempos

Em 2014 Angelina Jolie casou-se com Brad Pitt e usou na cerimônia um vestido com design da grife Versace. No véu, foram costurados pequenos desenhos feitos por seus filhos Foto: Divulgação/ Vashi

Kate Middleton optou por um visual princesa moderna, Kate Moss por um look boho e Angelina Jolie por um modelo Valentino com bordados coloridos. Quando o assunto é vestido de noiva, cada famosa tem um gosto - e todo look tem potencial para integrar a lista de referências de quem está de casamento marcado. Pensando no furor causado pelo tema, o site de jóias londrino 'Vashi' disponibilizoue em seu site uma lista com desenhos dos vestidos de noiva mais icônicos de todos os tempos. Grace Kelly, Audrey Hepburn, Liz Taylor e Kim Kardashian também integram a seleção.