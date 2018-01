Veja as principais notícias da moda em 2014 - Parte I

Forever 21, normcore, Vitorino na Animale, 40 anos de wap dress se destacaram em 2014 Foto:

Muita coisa pode acontecer no período de 12 meses: uma nova tendência, o fim de uma marca ou a famosa troca de cadeiras entre grifes. Elegemos os 15 momentos inesquecíveis do ano, e aqui você confere a primeira parte dessa retrospectiva:

40 anos do wrap dress, de Diane von Furstenberg

O vestido envelope é a peça mais famosa da estilista Diane Von Furstenberg. Com o slogan "Sinta-se mulher. Use um vestido", a estilista criou um hit de vendas pensado para o corpo feminino. Na época com 26 anos, Diane se tornou uma das mais conceituadas designers da moda. Quatro décadas depois, e o wrap ainda conquista fãs mundo afora, com seu conceito sexy e feminino, mas ainda assim prático e confortável - forte símbolo da emancipação feminina. Para celebrar a data Diane armou uma exposição, "A Jornada de um Vestido", com mais de 200 modelos do desejado vestido, que viajou o mundo.

Forever 21 no Brasil

No dia 15 de março, abriu-se as portas da primeira Forever 21 no Brasil. O local escolhido foi um espaço de 3.650 metros quadrados no shopping Morumbi em São Paulo. A fast fashion americana, conhecida por oferecer tendências recentes, bons preços e primar por uma moda jovem, atraiu para sua inauguração uma legião de consumidores que faziam fila para conferir as apostas da marca em roupas e acessórios. Hoje, a fast-fashion já soma 11 lojas espalhadas pelo Brasil e para 2015 há planos para abrir pelo menos mais 9 unidades no País.

Estreias na SPFW

O ano de 2014 foi cheio de novidades quando o assunto é semana de moda. Na primeira edição do ano, que aconteceu em abril, os estilistas apresentaram suas coleções de verão e o evento paulista recebeu quatro novos nomes: Giuliana Romanno, Lilly Sarti, Lolitta e Wagner Kallieno. Com viés mais comercial, essas marcas trouxeram força e frescor para a semana. Já na segunda edição, a de inverno, quando o Fashion Rio não aconteceu, algumas marcas do line-up carioca migraram para São Paulo, como Iódice e Sacada. Em termos de novidades, mais grifes: PatBo, Apartamento 03 e Llas.

Tendência Normcore

O ciclo da moda é assim. Depois de uma tendência de exageros e exuberância, é a vez de uma moda mais minimalista, discreta, onde o 'menos é mais'. O normcore, tendência identificada no começo de 2014 pela agência nova-iorquina K-Hole, tem exatamente essa vocação pelo excesso de normalidade. O normcore espalhou-se pelos editoriais de moda e nos blogs de street style mundo afora. Porém, segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky o normcore nada tem de revolucionário: ele seria herdeiro do dandismo do século 19, do estilo que Chanel criou nos anos 1920, do minimalismo arquitetônico e do grunge.

Vitorino Campos assume Animale

Destaque na moda nacional desde sua estreia, Vitorino Campos não para de crescer e aparecer. Conhecido por seu estilo clean e elegante, o estilista baiano prima por acabamentos ricos e tecidos nobres. Foi de olho nisso que a Animale contratou o jovem designer para assumir sua direção criativa, substituindo Priscilla Darolt. Seu desfile de estreia, em novembro, foi aclamado pela crítica.