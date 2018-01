Vans inaugura pista de skate gratuita em São Paulo

Pista terá o conceito da modalidade 'Park' Foto: Rodrigo K-b-ça Lima/ Divulgação/ Vans

O skate é o segundo esporte com mais praticantes no Brasil, perdendo apenas para o futebol.Com isso em mente, a Vans se uniu ao Governo de São Paulo para abrir umapista de skate pública na capital do estado, com inauguração prevista para o começo de 2018. O local ainda não foi revelado.

O empreendimento terá o conceito da modalidade Park, que une no mesmo circuito o bowl, planos verticais e elementos de street. Esta é uma das modalidades que serão disputadas na Olimpíada de 2020 em Tóquio, a primeira com o esporte.

Embora seja a primeira pista de skate da Vans no Brasil, desde 2016, a marca de roupas desenvolve pistas por todo o mundo. A primeira foi inaugurada em Malmö, na Suécia, e a útima em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, a empresa mantém empreendimentos Nos Estados Unidos e em Londres.