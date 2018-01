Vai viajar? Saiba como converter as medidas das roupas e dos calçados

O Fashion Centre at Pentagon City, em Arlington, Estados Unidos, tem 170 lojas Foto: Reprodução

Se a viagem está marcada e o momento das compras é certo, vale saber de antemão qual a sua numeração no País de destino. Para ajudar na missão de converter as medidas, montamos um guia detalhado. Confira.

Calças Brasil 34 36 38 40 42 44 46 48 EUA 0 2 4 6 8 10 12 14 Europa 34 36 38 40 42 44 46 48

Vestidos, casacos, blusas e malhas Brasil 34 36 38 40 42 44 46 48 EUA 0 2 4 6 8 10 12 14 Europa 32 34 36 38 40 42 44 46

Calçados Brasil 34 35 36 37 38 39 40 EUA 5,5 - 6 6,5 - 7 7,5 8 - 8,5 9 9,5 - 10 10 Europa 36 37 38 39 40 41 42

Lingerie

Aqui, a conversão é um pouco mais complexa. Antes de viajar para o exterior, tire duas medidas: a primeira (medida 1), em que a fita métrica deve envolver as costas na altura do elástico da lingerie, cruzar por baixo dos braços e terminar logo acima do busto, onde as alças encontram as taças da peça, corresponde à largura. A segunda deve ser feita da mesma forma, só que sobre os seios (medida 2), e classifica o tipo de bojo.

Confira o resultado na tabela:

Conversão de medidas de sutiãs Foto: Reprodução

Caso tenha alguma dúvida sobre a conversão de medidas durante a viagem, uma boa saída é usar aplicativos específicos para ajudar na tarefa, como o Size It!, disponível tanto para IOS quanto para Android.