Vai encarar?

Nas ruas de Milão, Itália, homens circulam vestindo alfaitaria bem-cortada e em tons não convencionais para o brasileiro, como as nuances de rosa Foto: Divulgação

Há duas semanas, durante uma viagem à Milão, na Itália, um advogado paulistano de 48 anos, que se diz avesso à moda, encantou-se por um blazer de veludo rosé (uma variação do rosa, só que mais discreta) da grife Hugo Boss. Chegou a experimentar a peça, que vestiu como uma luva. Mas não levou: faltou coragem. Seria o único da turma de amigos com um exemplar daqueles no armário; não saberia onde, nem como usar, comentou. A poucos minutos dali, dezenas de homens exibiam costumes de cores e padrões inusitados, além de recursos de estilo que variavam do lenço no bolso a chapéus de feltro - alguns acompanhados de esposa e filhos.

É bem verdade que muitos daqueles italianos e franceses muitíssimo bem-vestidos passaram horas examinando suas roupas como uma equação matemática – era o dia do desfile de Giorgio Armani na Semana de Moda de Milão e a riqueza de detalhes (certos) poderia chamar atenção, render um post num blog popular e até bons contratos com empresas do setor. Além disso, a ideia de moda na Europa remonta ao século passado; naturalmente os homens de lá possuem mais afinidade com esse universo. No Brasil, os consumidores passaram a perceber o potencial de roupas de qualidade na projeção de uma boa aparência apenas no fim da década de noventa, com a globalização. Daí a dificuldade em vestir propostas que fogem do trivial jeans, camisa e blazer de tons neutros.

A boa notícia é que o mercado atual aponta para um caminho mais arrojado e criativo, em que o consumidor brasileiro conheça mais de perto o novo, sinta-se confortável em experimentar e conquiste um estilo próprio. Apesar do cenário de desaceleração econômica, segundo a consultoria britânica MarketLine, a moda masculina no Brasil deve movimentar 23,6 bilhões de dólares em 2017, 38% a mais do que em 2012. Grifes que lançam moda no mundo, como Louis Vuitton, Prada, Gucci e Salvatore Ferragamo, passaram a incluir o Brasil na rota de seus principais lançamentos. Além das linhas clássicas, agora também oferecem as roupas modernas apresentadas nas passarelas e que até então seguiam para os mercados europeu, asiático e norte-americano.

São camisas, jaquetas e blazers de cores e materiais diferentes (como o modelo de veludo que o advogado citado no início desse texto gostou, mas não levou); calças slimfit e sapatos de couro exótico, que modernizam e deixam o homem mais estiloso, sem esforço. “A ideia é colocar o brasileiro em sintonia com o resto do mundo, como aconteceu na moda feminina”, diz Fabio Gianni, Diretor-geral da grife italiana Salvatore Ferragamo no Brasil. “Com acesso fácil à informação e às novidades o que é diferente passa a ser natural. Criar um estilo próprio e confiante será questão de tempo.”

Segundo Fabio, os itens considerados fashion já respondem por 35% das vendas da Ferragamo no Brasil. Boa parte do sucesso deve-se aos sapatos coloridos, que teoricamente duram mais e chamam menos atenção do que uma roupa com as mesmas características. Eles correspondem a 70% das vendas da atual coleção. Em sintonia com o movimento, Ricardo Almeida, estilista referência em alfaiataria no país, passou a produzir há três estações ternos em tons de vermelho, verde e laranja para sua marca homônima, que ainda custam a sair das araras.

“Falta coragem para usar, mas o bolso também pesa. O homem só vai investir no diferente se já tiver bons clássicos no armário”, diz Almeida. Mesmo assim, o estilista treinou sua equipe para que apresente aos clientes dicas práticas de como usar a alfaiataria colorida. “Se eles toparem mesclar um blazer colorido com um jeans, já é um bom começo”.