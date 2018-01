Usar dois brincos diferentes ao mesmo tempo está em alta

A atriz Saoirse Ronan usou brincos do mesmo modelo, mas com pedras diferentes, na última premiação do Oscar Foto: REUTERS/Adrees Latif

A cena é clássica para mulheres: você se arruma com pressa, sai de casa sem dar a última olhadinha no espelho e só quando uma amiga avisa percebe que está com um brinco diferente do outro. Pois o descuido virou truque de styling, aposta de grandes marcas e tendência entre as famosas e it girls. No Oscar deste ano, a irlandesa Saiorse Ronan, que concorreu como melhor atriz, apareceu com brincos Chopard do mesmo modelo - porém de pedras diferentes - um de pérola e o outro de esmeralda.

Scarlett Johansson foi uma das primeiras a aderir à moda. A atriz usou peças diferentes nos tapetes vermelhos do Oscar em 2015 e 2014. Na última temporada de moda, as marcas Loewe e Céline apresentaram a ideia nas passarelas: a primeira investiu em pares completamente descombinado; a segunda, em peças semelhantes de formatos geométricos diferentes. Dior, Louis Vuitton e a marca de moda praia brasileira Água de Coco também já desfilaram a tendência em coleções recentes.

Já há pares desconexos à venda no mercado, mas para lançar mão do truque não é preciso comprar nada novo. Dá para misturar os que você já tem, seguindo algumas dicas. "Tente harmonizar o banho dos metais, as pedras e as cores", recomenda a designer de acessórios Caroline Baum. "Para não errar, a dica é colocar de um lado uma peça mais minimalista, como um pequeno brilhante, e do outro algum brinco mais rebuscado, com mais volume, por exemplo uma argola."