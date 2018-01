Universidade realiza evento gratuito com música ao vivo e sessões de cinema

Ação celebra os 92 anos do Centro Universitário Belas Artes Foto: Cláudio Roberto/Centro Universitário Belas Artes/Divulgação

Para celebrar seus 92 anos de história, a Universidade Belas Artes realiza a primeira edição do Festival Cultural da Vila Mariana, no sábado, 23, em São Paulo. O evento conta com atrações ao ar livre, como apresentações de bandas, barracas de comidas, artistas de circo, live painting e espaço pet.

Além disso a instuição irá abrir suas portas para oficinas e workshops de temas como consultoria de imagem, fotografia e moda, e três sessões de cinema. Para as crianças, haverá uma programação especial com brincadeiras em família, pinturas, jogos e oficinas.

A primeira edição do Festival Cultural da Vila Mariana ocorre no sábado, 23 de setembro, das 10h às 21h, na Rua Álvaro Alvim, em São Paulo, com entrada gratuita. A programação completa está disponível no site da Belas Artes.