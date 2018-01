Unhas stiletto: será que a moda pega?

A cantora Rita Ora também está entre as pop stars que aderiram o novo estilo Foto:

Sucesso entre celebridades internacionais do porte de Beyoncé, Rihanna, Adele, Kelly Osborne, Fergie, Lana Del Rey, Lady Gaga e Katy Perry, a unha stiletto, aquela longa e pontiaguda, chega agora ao Brasil por meio das mãos de Sophie Charlotte. A atriz está na novela Babilônia, da Rede Globo.

Segundo a manicure Sheila Lima, do Cosmopolish Nail Bar, em São Paulo, esse formato aumenta a resistência das unhas. 'Ela quebra menos, pois não tem as pontinhas laterais da unha quadrada, que enroscam e acabam quebrando.' A desvantagem, para Sheila, é que a stiletto não funciona para todas as mulheres. 'O formato dá impressão de mãos e dedos mais longos', afirma. Sem contar que usar unhas muito compridas, como fazem as popstars, pode ser um entrave às tarefas cotidianas.

Quer aderir à tendência? Sheila ensina como fazer: 'Corte os cantos das unhas na diagonal com um alicate, formando um ângulo pontiagudo. A unha precisa estar grande ou pode ser alongada artificialmente. Depois, lixe as laterais, afinando as pontas até formar um triângulo. O formato vai ganhando o estilo gradativamente com o uso da lixa.' Tons de esmalte fortes, como os usados por Beyoncé e Rihanna, deixam as mãos ainda mais chamativas, enquanto o nude com que Sophie Charlotte aparece na TV confere um ar mais elegante.