Uma moda urbana encontra o Oriente na nova coleção da Ellus

Os estilistas da Ellus, Rodolfo Souza e Adriana Bozon, foram para Marrakech buscar inspiração para criar seu verão 2016 o que resultou em uma verdadeira fusão cultural entre seu jeanswear e os motivos étnicos da cultura marroquina. 'A ideia foi mostrar a relação que uma mulher viajante teria com a cidade. Essa mulher começa a misturar essas roupas típicas do Marrocos com as suas roupas, por isso que, na coleção, temos essa mistura: o jeans, a camiseta, junto com peças em alfaiataria feito com tecidos que lembram a alfaiataria marroquina.'

A coleção, utilitária e feminina, traz o jeanswear em sua melhor versão: em cintura alta e skinny. Amarrações, torções e pregas, percorrem toda a coleção, tanto em detalhes de calças e jaquetas, como em moulages. A tapeçaria típica do local aparece em texturas ou é reproduzida no floral das estampas. A camiseta, outra peça-chave da marca, faz um high-low e aparece compondo looks com saias justas e jeans, com cara de noite.