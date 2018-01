Uma comemora vinte anos com o melhor de sua alfaiataria esportiva

Sandálias pesadas, jeans com algodão de toque macio e caimento leve, macacões de seda, calças masculinas curtas e volumosas, tênis de algodão cru com cano alto. A coleção que comemora os 20 anos da Uma traz uma releitura contemporânea das referências que tornaram a marca querida entre uma turma fiel de clientes. "A mistura da alfaiataria com o esportivo, que está no nosso DNA, aparece de forma bem prática", diz a estilista Raquel Davidowicz. "Trata-se de uma coleção com tecidos nobres, mostrando que nossas peças não são descartáveis."

Amarelo deu o toque de cor à coleção de Raquel Davidowicz Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Ela comanda a marca ao lado do marido, o empresário Roberto Davidowicz, que também é presidente da Associação Brasileira de Estilistas (Abest). O casal afirma não se sentir afetado pela crise já que faz uma moda de nicho para uma cliente específica. "Fazemos uma roupa para um tipo de mulher, urbana e prática. Não adianta atirar para todos os lados", afirma Davidowicz.