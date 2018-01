Um dos produtos de beleza favoritos de Meghan Markle custa apenas R$ 17,50

Meghan Markle é fã da loção firmadora da Nivea Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Durante esta semana, todos os holofotes estiveram em Meghan Markle. A atriz norte-americana anunciou que iria se casar com o príncipe Harry e também é uma fashionista que vale manter no radar. Em entrevista para o portal Beauty Banter, ela contou que é fã da loção firmadora Q-10, da Nivea.

"É honestamente a minha loção favorita no mercado, faz a minha pele ficar maravilhosa", explicou a futura princesa. O produto é vendido aqui no Brasil e custa R$ 17,50. Além da Nivea, Meghan revelou que é fã do sabão líquido da Dr. Bronner e também dos lenços de limpeza da Bioré.