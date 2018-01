Tyra Banks volta a apresentar o reality show 'America's Next Top Model'

A modelo Tyra Banks apresentou a atração por 12 anos Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Smize! A modelo Tyra Banks irá voltar a ser apresenteadora do America's Next Top Model, substituindo a cantora Rita Ora, que ficou no comando da atração por um ano.

Na quinta, 16, a top anunciou seu retorno pelo Twitter:

“Senti falta do meu ‘ANTM’(America's Next Top Model), então a Mama está de volta!”

A americana apresentou 22 temporadas do reality show de modelos e, na 23ª edição da atração, comandada pela cantora, Tyra atuou como produtora. O 24º ciclo de ANTM deve estreiar na tv americana no meio de 2017.