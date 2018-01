Tutorial de maquiagem para cobrir marcas de agressão causa revolta

Tutorial de maquiagem ensinou como cobrir hematomas causados por violência doméstica Foto: Reprodução

É, no mínimo, revoltante o quadro que exibido pelo programa diário Sabahiyat, da TV estatal do Marrocos, a 2M, na última quarta-feira, 23. Na seção de "beleza", a maquiadora aplica produtos em uma modelo com olhos roxos e ensina como cobrir marcas de agressão. "Nós esperamos que estas dicas de beleza ajudem vocês a seguir o seu dia a dia", disse a apresentadora.

O canal marroquino deletou o vídeo de seus canais oficiais. Mas é possíveis assistir a trechos que estão nas redes sociais.

Internautas inconformados com as "dicas de beleza" (contém ironia) que respaldam a violência contra à mulher criaram uma petição exigindo sanções ao canal de TV. O tema do manifesto é "Não cubra a violência doméstica com maquiagem, condene o agressor!".