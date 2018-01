Tudo o que você precisa saber sobre o desfile e a coleção da Colcci

Não teve Gisele Bündchen, despedida, ator internacional nem muvuca. Mas teve roupas bonitas e bem acabadas. Conhecida por seu jeanswear e por seus looks comerciais e urbanos, a marca buscou trazer um espírito mais calmo à coleção de inverno 2016. Inspirados na natureza de lugares desérticos, os estilistas Adriana Zucco e jeziel Moraes apostaram em peças de chamois, bordados e botas de camurça trançadas, em tons de azul, verde e marrom, como opções de conforto e fuga para a correria do dia a dia nas metrópoles. As peças vêm em modelagens que remetem aos anos 1960 e 1970, com destaque para as calças curtas, que apareceram tanto para elas quanto para eles.

A seguir, tudo o que você precisa saber sobre o desfile e a coleção.

1. Rota de fuga

A inspiração para o desfile veio dos desertos de Gob, na Mongólia, da Namíbia e da Laguna Colorada, no Chile. “Quisemos propor uma jornada pela natureza”, diz Adriana Zucco, estilista da marca. “Nossa consumidora é extremamente urbana e em geral nos inspiramos nas grandes metrópoles, mas sentimos que é importante buscar uma fuga para renovar as energias e a natureza proporciona isso.”

2. Tecido novo

Peças de chamois, com cheiro de anos 1960 e 1970, são a grande novidade na coleção. Segundo Adriana, nunca havia sido tão usado pela grife.

3. A eleita

A estilista tem uma peça preferida: uma capa de denim, que lembra trench, com bordados à maquina inspirado nos trabalhos artesanais. Feita de chambray leve e sem lavagem, tem shape amplo, que lembra o universo do japonismo. “Essa mistura de informações dá uma leitura de alfaiataria interessante ao denim”, diz Adriana.

A capa de denim, que lembra um trench, é a preferida da estilista da marca Adriana Zucco Foto: Fernanda Figueiredo

4. Tudo dividido

Todo o processo de confecção da coleção é dividido. Existe ateliê só para bolsas, um para sapatos, para casacos e blazers e outro para vestidos e blusas.

5. Nas lojas

Em geral, 10 a 15 itens de cada coleção são escolhidos para ganharem versões comerciais. “Não adiantaria fazer uma peça como essas, que custam uma fortuna e não são acessíveis”, explica.

6. Make colorido

Azul, rosa, lilás e verde foram as cores escolhidas para iluminar os olhos. O blush veio em um tom leve de laranja. Para maquiar cada modelo, os maquiadores levaram em média 15 minutos.

Azul, rosa, lilás e verde foram as cores escolhidas para iluminar os olhos Foto: Fernanda Figueiredo

7. A todo volume

No backstage, o maquiador Henrique Martins mantém o som a todo o volume. “Coloco no Spotify e deixo rolar”, disse. O hip hop predomina para animar a equipe de quase 50 pessoas, incluindo maquiadores e cabeleireiros.

8. Novo corte

Os modelos masculinos receberam cortes no cabelo personalizados para valorizar o rosto de cada um.

Os cabelos dos modelos foram cortados no backstage Foto: Fernanda Figueiredo

9. Passarela cheia

A Colcci é uma das marcas que leva um grande número de modelos à passarela, pois apresenta a coleção masculina e feminina ao mesmo tempo. Nesta edição, foram 54 modelos.

10. Primeira fila de globais

Se nos outros desfiles a primeira fila era tomada principalmente por blogueiras, neste compareceram atores como Joaquim Lopes, Daniel Rocha e Giovanna Ewbank.

11. Sem Gisele

Comunicado oficial da marca: a Colcci não está órfã da top e não busca substituí-la. Embora tenha se aposentado das passarelas depois de desfilar para a coleção de verão 2016, Gisele Bündchen continua a estrela das campanhas da grife no ano que vem.