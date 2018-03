Tubarão, E.T. e Chucky marcam desfile da À La Garçonne

SÃO PAULO - Tubarão, E. T. e Elliot, Chucky, o brinquedo assassino e dinossauros jurássicos invadiram a biblioteca Mário de Andrade, na tarde deste domingo, 11, em São Paulo. O pretexto? O desfile da coleção 01-2018 da marca À La Garçonne, que tem como estilista Alexandre Herchcovitch, sob a direção criativa de Fábio Souza.

Além de cenas e personagens dos filmes, que estampavam camisetas, moletons e bolsas, os anos 80 deram o tom na passarela com cores neon, formas amplas e um toque de esportividade.

Mais do que um desfile temático, o que se viu foram misturas de universos e referências. Cinema, lingerie, esporte, rua, festa, academia, roupas de performance, cabe tudo isso e mais um pouco no guarda-roupa da marca. Entre os mais de 60 looks, estavam produções casuais e de viés streetwear, como jeans amplos, regatas, parkas, muitos tênis e mochilas até sofisticados vestidos de noite, com decotes sexy e transparências. Alfaiataria sobreposta por rendas finas e coloridas caminhou ao lado de peças camufladas com referências militares e casacos extragrandes, uma das peças-chave da coleção.

Com a biblioteca em funcionamento, o desfile aconteceu sem música - a escritora Fernanda Young, amiga do estilista, abriu a apresentação pedindo silêncio aos convidados -, mas uma playlist reunindo as músicas-temas dos filmes que serviram de inspiração foi disponibilizada por meio de um QR Code. Quase todas elas, clássicos dos anos 80, que voltou à moda com tudo.