Três tratamentos estéticos que prometem bombar em 2016

Mariana Weickert, cliente do Ateliê Oral Foto: Divulgação

Passado o carnaval, chegou a hora de colocar a vida nos trilhos e correr atrás dos "danos" causados pelos excessos da folia. Conheça os tratamentos que estão na lista de desejos dos paulistanos em 2016, que vão desde uma clínica dentária de luxo, que transforma o rosto e o sorriso, até uma tecnologia que retarda o envelhecimento com congelamento da pele.

Esqueça por um instante os lasers rejuvenescedores, os botox e os equipamentos que congelam gordura. O novo sonho de consumo é um sorriso bem definido, desenhado de acordo com o formato de cada rosto e estrutura física, como o desenvolvido pela equipe do dentista Marcelo Kyrillos, um dos sócios do Ateliê Oral. Na casa onde funcionava a antiga Daslu, na Rua João Lorenço, na Vila Nova Conceição, hoje funciona uma clínica focada na arquitetura do sorriso."Nós cuidamos dos pacientes a longo prazo", comenta Kyrillos, um dos três fundadores da empresa, responsável pelo sorriso de celebridades como Flavia Alessandra e Mariana Weickert.

Spa Caudalie no Hotel Unique Foto: Divulgação

A Caudalie, marca francesa de cosméticos naturais, inaugurou em Janeiro um spa de luxo no Hotel Unique para os paulistanos que desejam uma pausa no dia-a-dia se dedicarem à beleza. Além de tratamentos faciais, o espaço oferece massagens corporais com o selo Caudalie, como a Corporal Grand Divine e o Facial Premier Cru Antienvelhecimento Global.

Clínica Maria Bussade, em que é realizado o Freeze Foto: Divulgação

Novidade na área de dermatologia, o Freeze é uma radiofrequência multipolar exclusiva para tratamentos faciais e corporais. É uma tecnologia que pode reverter os efeitos do envelhecimento da pele. Um procedimento que aumenta a síntese de colágeno e elastina, indolor, sem período de recuperação, melhorando a firmeza da região tratada. Disponível na clínica Maria Bussade, nos Jardins, entre outros endereços.