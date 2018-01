Três perguntas para Nicola Formichetti, estilista da Diesel

Diretor criativo da Diesel, o ítalo-japonês Nicola Formichetti é um grande provocador do mundo da moda. Aos 38 anos, ele vem fazendo um trabalho consistente e tem conseguido trazer a ironia e o estilo forte, características que consagraram a marca nos anos 90, para uma nova geração de consumidores conectados.

Formichetti ficou conhecido globalmente por sua parceria com a cantora Lady Gaga e pelo estilo surrealista que a consagrou. Além disso, já foi diretor criativo da Vogue Japão e da marca japonesa Uniqlo. Em uma entrevista exclusiva, concedida por e-mail, o estilista falou sobre as mudanças nas campanhas da marca e como faz para seguir provocando no cenário da moda atual.

Nicola Formichetti Foto: Divulgação

A Diesel sempre foi controversa em suas comunicações e continua a quebrar barreiras nesta nova era digital. O que mudou na comunicação sobre seu comando?

Desde que ingressei na empresa, há 2 anos, coloquei um grande foco em nossas comunicações digitais, com o uso de novas tecnologias e mídias sociais para amplificar as mensagens da marca. A comunicação mudou muito em comparação com os anos 90. Antes, o que costumava chocar eram apenas imagens controversas ou mensagens que geravam um buzz. Hoje não pode ser apenas isso. A comunicação precisa de mais profundidade e mais conteúdo, adaptado para cada plataforma diferente. O desafio é desenvolver uma mensagem capaz de evoluir e progredir usando o público, que hoje também participa. Há uma necessidade de algo mais profundo, inclusivo e orgânico.

Campanha da Diesel Foto: Divulgação

Qual a importância da internet para o reposicionamento da Diesel?

A mídia impressa ainda é importante, mas também estamos colocando grande foco na internet desde que entrei na empresa. Estamos lançando nosso novo site com conteúdo editorial próprio.

Você atua no desenvolvimento da estratégia de marketing? Quais os maiores desafios nessa área?

Hoje tudo é global e local ao mesmo tempo. Amo trabalhar em marketing - é importante na criação de coleções saber como elas serão comunicadas e apresentadas em diferentes países, em se tratando de uma marca global. Nós, geralmente, chegamos a um conceito global de marketing e estratégia e, em seguida, o traduzimos para nossos diferentes mercados, os adaptando para as especificidades locais.