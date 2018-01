Três ideias de make de Halloween 

A maquiagem de Halloween pode ir muito além das caveiras e dos zumbis. Ela pode ser bonita, sofisticada - e nem um pouco macabra. Famoso pelas belezas originais que cria para desfiles de moda, o maquiador inglês Kabuki sugere três looks inspirados em visuais das passarelas. “A maquiagem de desfile deve ficar bonita pessoalmente e na fotografia, então essas ideias são ótimas inspirações para o Halloween", afirma.

Para este Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro, o expert sugere três makes inspirados nas tendências de primavera 2016 recém-apresentadas nas passarelas internacionais. Antes de começar, porém, Kabuki dá duas dicas importantes: 1) não faça a maquiagem correndo; 2) prepare a pele com uma boa camada de base matte; 3) se errar, não se desespere e limpe com um cotonete embebido em demaquilante líquido sem óleo.

Estêncil de cílios

Foto: Samantha Rapp/ The New York Times

O olhão dramático aparece estilizado com cílios adesivos bem caricatos. "Parece um desenho saído de história em quadrinhos", diz Kabuki. Para obter o resultado, corte um pedaço de plástico flexível no formato desejado (vale recorrer a moldes disponíveis na internet). Deixe a parte interior vazada para que ela possa ser preenchida. Coloque o estêncil abaixo do olho e preencha com um delineador preto de alta fixação. Finalize com um batom de cor alaranjada.

Delineador dourado

Foto: Samantha Rapp/ The New York Times

Recém-saído da passarela do desfile da grife Blonds, o segundo make sugerido por Kabuki segue a linha Cleópatra futurista e pode ser feito com papel filme metalizado e delineador dourado.

"Meça o papel nos olhos e corte o formato desejado", diz o maquiador. Para completar, misture pigmento metálico dourado e creme hidratante e aplique das pálpebras até o início das sobrancelhas. A mesma mistura pode ser passada nos lábios, sobre uma camada de gloss transparente.

Glitter prateado

Foto: Samantha Rapp/ The New York Times

Com sombra metálica e glitter, é possível criar um visual mágico com o ar etéreo do universo das fadas. Aplique sombra prateada em toda a pálpebra, chegando até os ossos das bochechas na parte de baixo. Esfume bem. Para finalizar, use uma cola específica o rosto para colar pedaços grandes de glitter.