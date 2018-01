Três fatos sobre o desfile da PatBo

Desfile da marca PatBo na SPFW nesta terça-feira, 20 Foto: MARCIO FERNANDES/ ESTADAO

1. Do plástico para materiais naturais

Para o outono inverno 2016, a estilista optou por trabalhar com materiais naturais, mudando o estilo da marca que apresentou uma coleção repleta de flores de plástico em estampas 3D na temporada anterior. “Eu usei corda, tweed, franjas naturais de algodão, penas e seda. Dei uma invertida”, comentou a estilista minutos antes do desfile.

2. Marinho

A coleção veio com cartela enxuta, mas nem por isso as combinações são discretas. Partindo do azul marinho, variações de off white, terracota e preto intenso completaram o mix. “É uma viking nômade que atravessa galerias e desertos, mas termina na noite de uma metrópole sempre com um ar navy”, explicou Patricia sobre o clima do desfile

3. Vikings

O universo dos Vikings foi o ponto de partida de Patricia Bonaldi, que evoluiu do seu estilo party girl, mas manteve alguns elementos de seu DNA, como bordados meticulosos e o apreço pelo artesanal. "O sapato é uma sandália que fui amarrando tecidos e cordas”, contou Patricia. Cordas deram inovação e um movimento interessante às peças.