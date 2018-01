Trend Cycle: em desfile de moda para ciclistas na Espanha, modelos pedalam em vez de caminhar

Em vez de caminhar, os modelos vão pedalar Foto: Divulgação

Leia também: Roupas para pedalar com estilo

A Espanha pode não estar no calendário oficial de semanas de moda pelo mundo que ocorrem entre setembro e outubro, mas tem um dos desfiles mais originais da temporada. No próximo sábado, 19, as ruas de Salamanca, um bairro de Madri, serão transformadas em passarela para que as principais marcas de roupas e acessórios para ciclistas apresentem suas coleções. Um detalhe é importante: em vez de caminhar, os modelos vão pedalar.

“Nós queríamos uma maneira de mostrar as coleções, mas as únicas formas de chamar a atenção eram em um caminhão de bombeiros ou nas bicicletas. A segunda opção era mais fácil, esperta e saudável”, diz Javier Fernández-Piera, diretor criativo da CPC Cooking Ideas, idealizadora do evento.

Em sua terceira edição, a Trend Cycle deste ano deve reunir 50 marcas, respeitando o limite de 75 bicicletas no desfile. “Mais que isso ninguém conseguiria ver ou lembrar das roupas, marcas, modelos e propostas”, diz Fernández-Piera, sempre lembrando que o objetivo principal do evento é ser um desfile. Para participar, as marcas devem somente se inscrever e enviar as propostas à organização, sem pagamento de taxas.

“Todo mundo quer se vestir bem e se sentir confortável, mas se você tivesse que escolher, qual seria a sua opção? Isso não importa mais, pois hoje você pode ter ambos, como prova a Trend Cycle”, afirma. “E, no fundo, nós também queremos mostrar que você pode usar a bicicleta todos os dias, independentemente da roupa. Andar de bicicleta é a verdadeira tendência!”, completa.