Transição capilar: cabeleireira tira as principais dúvidas sobre o processo

A atriz Juliana Paes passou a usar o seus fios cacheados Foto: Reprodução/Instagram

Parar de vez com a escova progressiva. Para muitas mulheres, esse ato ainda é impensável, mas para outras, é um movimento de libertação e empoderamento.

Porém, até sair toda a química dos fios e eles voltarem à textura natural, existe um processo demorado e trabalhoso, chamado de transição capilar. Nesse período o cabelo fica com duas texturas, com as pontas lisas e a raiz volumosa, e sem forma definida.

A cabeleireira Talita Osiro, do Liceu de Maquiagem, ensinou como cuidar do cabelo nesta fase e ainda deu dicas para quem quer assumir os fios naturais.