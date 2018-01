Trança é a proposta de cabelo de verão na SPFW; veja como copiar

Trança longa no desfile da estilista Paula Raia, penteado assinado pelo cabeleireiro e maquiador Ricardo dos Anjos Foto: Sérgio Castro/Estadão

Quer penteado mais verão que trança? Sexy, despojadas e cool, ela é a aposta certeira para enfrentar os dias quentes sem perder a elegância. Cientes disso, muitos profissionais de beleza apostaram em versões diferentes de trança para acompanhar os looks dos desfiles de Paula Raia, Trya, Lilly Sarti e Água de Coco por Liana Thomaz nesta temporada da SPFW.

Trança longa no desfile de Paula Raia Ricardo dos Anjos, responsável pelo visual das modelos da estilista Paula Raia, elaborou um rabo de cavalo do qual saia uma trança longa

Foto: Rafael Covre/Divulgação

Trança longa no desfile de Paula Raia Detalhe importante desse penteado: uma segunda trança envolvia o elástico que prendeu os cabelos em um rabo

Foto: Rafael Covre/Divulgação

Trança longa no desfile de Paula Raia Os cabelos foram divididos em dois rabos; de um derivava a trança principal e de outro a trança que escondia o elástico

Foto: Rafael Covre/Divulgação

Trança longa no desfile de Paula Raia Para dar formato e firmeza para o penteado, foram usados muitos elásticos de silicone

Foto: Rafael Covre/ Divulgação

Trança longa no desfile de Paula Raia Apliques de cabelo foram usados nos bastidores dos desfiles de Paula Raia e Triya para dar mais volume ou comprimento aos fios naturais da modelo. Como o aplique estará misturado ao seu cabelo você não precisa se preocupar em comprar a opção mais cara da loja, o mais adequado para esse uso são aqueles que podem ser fixados à cabeça com presilhas ou pentes

Foto: Rafael Covre/Divulgação

Trança com fios soltos para a Trya A beleza do desfile da grife Trya foi inspirada no tema "sereias" e para materializar essa vibe o expert Max Weber fez uma longa trança com muitos fios soltos

Foto: Renato Leite Ribeiro

Trança com fios soltos para a Trya "Usamos duas mechas de aplique e fomos mesclando com o cabelo da modelo, o que dá um efeito de várias tonalidades", explica o cabeleireiro e maquiador Max Weber.

Foto: Renato Leite Ribeiro

Coque clássico baixo de tranças para Lilly Sarti Um coque trançado e clássico, baixo com fios muito puxados foi o penteado escolhido por Daniel Hernandez para o desfile de Lilly Sarti

Foto: Jf Diório/Estadão

Coque clássico baixo de tranças para Lilly Sarti Os cabelos foram divididos ao meio e a risca muito marcada dava o toque chique deste penteado que não dá chance para nenhum fiozinho fora do lugar. Para reproduzir, primeiro faça dois rabos bem baixos, depois duas tranças e prenda tudo em um único coque redondo

Foto: Jf Diório/Estadão

Coque retangular de tranças para Água de Coco por Liana Thomaz Para o desfile da marca Água de Coco por Liana Thomaz, Rodrigo Costa propôs um coque mais baixo feito de tranças

Foto: Renato Leite Ribeiro

Coque retangular de tranças para Água de Coco por Liana Thomaz O truque para o penteado ficar em um formato mais retangular, como exibido na passarela, é amarrar os fios em dois rabos, a partir deles fazer quatro tranças e depois prendê-las em um coque

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Coque retangular de tranças para Água de Coco por Liana Thomaz Um spray de fixação forte é um aliado para fazer tranças. Mesmo quando o penteado escolhido tem uma textura desconstruída é importante usar o produto para que os fios soltos fiquem no lugar e não desabem no decorrer do dia. Prefira os sprays de acabamento seco

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Ricardo dos Anjos, responsável pelo visual das modelos da estilista Paula Raia, elaborou um rabo de cavalo do qual saia uma trança longa. Detalhe importante: uma segunda trança envolvia o elástico que prendeu os cabelos em um rabo. "É um look leve, brasileiro, a cara do verão", diz Ricardo.

Para o desfile da marca Água de Coco por Liana Thomaz, Rodrigo Costa propôs um coque mais baixo feito de tranças. O truque para o penteado ficar em um formato mais retangular, como exibido na passarela, é amarrar os fios em dois rabos, a partir deles fazer quatro tranças e depois prendê-las em um coque.

A beleza do desfile da grife Trya foi inspirada no tema "sereias" e para materializar essa vibe o expert Max Weber fez uma longa trança com muitos fios soltos. "Usamos duas mechas de aplique e fomos mesclando com o cabelo da modelo, o que dá um efeito de várias tonalidades", explica.

Um coque trançado e clássico, baixo com fios muito puxados foi o penteado escolhido por Daniel Hernandez para o desfile de Lilly Sarti. Os cabelos foram divididos ao meio e a risca muito marcada dava o toque chique deste penteado que não dá chance para nenhum fiozinho fora do lugar. Para reproduzir, primeiro faça dois rabos bem baixos, depois duas tranças e prenda tudo em um único coque redondo.

Quer copiar? Então veja o que você deve ter a mão

- Um spray de fixação forte é um aliado para fazer tranças. Mesmo quando o penteado escolhido tem uma textura desconstruída é importante usar o produto para que os fios soltos fiquem no lugar e não desabem no decorrer do dia. Prefira os sprays de acabamento seco.

- Apliques de cabelo foram usados nos bastidores dos desfiles de Paula Raia e Triya para dar mais volume ou comprimento aos fios naturais da modelo. Como o aplique estará misturado ao seu cabelo você não precisa se preocupar em comprar a opção mais cara da loja, o mais adequado para esse uso são aqueles que podem ser fixados à cabeça com presilhas ou pentes.

- Grampos e elásticos de silicone garantem estrutura e firmeza ao penteado.