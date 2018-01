Traduzindo os emojis

Criado nos anos 1990 por uma empresa japonesa, o nome emoji vem da junção dos termos 'e' (imagem) e 'moji' (letra) Foto: Creativemagic/ Pixabay

Os emojis vão dominar o mundo? As imagens digitais popularizadas em aparelhos de tecnologia móveis parecem estar por toda parte. Toda parte mesmo. No dia 11 de novembro, por exemplo, o emoji "rosto com lágrimas de alegria" (ou chorando de rir) foi escolhido a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Segundo a publicação, que já elegeu neologismos (como selfie), mas nunca antes imagens, a figura é a "palavra" que melhor representa os humores e acontecimentos de 2015.

Criado nos anos 1990 por uma empresa japonesa, o nome vem da junção dos termos "e" (imagem) e "moji" (letra). Dentro dessa onda de popularidade, os emojis ganharam até um dia oficial: 17 de julho e o livro "Moby Dick", de Herman Melville, ganhou uma versão escrita apenas com as figurinhas digitais, chamado de "Emoji Dick". Em agosto, por exemplo, Hillary Clinton pediu, no Twitter, para estudantes responderem sobre dívidas educacionais em até três emojis. A publicidade também não perdeu tempo: na mesma rede social, a Domino's lançou uma campanha em que usuários cadastrados podiam pedir pizza apenas utilizando emojis do alimento. Outros exemplos são a uma tabela periódica de emojis criada pela General Eletric e uma ação da Dove de valorização da beleza natural com figurinhas com cabelos cacheados. A situação chegou a um ponto tão alto que a Sony comprou os direitos autorais para realizar um filme sobre esse tipo de imagem.

Os brasileiros, aliás, não ficam fora dessa. Segundo levantamento do aplicativo Swiftkey, o emoji que chora de rir é o mais popular também por aqui. No ranking, também ficam entre as primeiras colocações os emojis do rosto com olhos de coração, das mãos batendo palmas, do coração vermelho e do rosto mandando beijo. A pesquisa ainda apontou que a figura de gato apaixonado é utilizado aqui cinco vezes mais do que a média. Já, dentre todos os países analisados, o Brasil é o que a figura do floco de neve é menos utilizada.

Diferentemente do emoticon, contudo, um emoji não tem um atalho específico no teclado, mas um nome que é interpretado por diferentes plataformas. Dessa forma, nem sempre a imagem equivalente ao código é igual em todas as plataformas, como ocorre entre os sistemas iOS e Android, por exemplo. Existe até uma enciclopédia online, a Emojipedia, que explica os significados das imagens, que, por vezes, são aplicadas de formas distintas. Para matar a curiosidade, confira alguns exemplos de emojis nem sempre interpretados da forma original: