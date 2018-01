Tory Burch lança livro sobre o seu universo

Tory Burch representa muito bem a moda feminina norte-americana Foto: Divulgação

Uma das mulheres mais poderosas do mundo segundo a lista da revista Forbes, Tory Burch representa muito bem a moda feminina norte-americana. Há dez anos à frente de sua grife homônima, na qual é CEO, diretora criativa e presidente, a estilista coroa a ascensão da marca, que veste de Kate Middleton a Michelle Obama, com o lançamento de seu primeiro livro, Colors, ainda sem tradução no Brasil. Como diz o nome, a publicação se divide por cores, e reúne imagens relacionadas ao universo da marca, como fotos de viagens, constante inspiração para Tory, estampas, referências de design de interior, ícones de estilo e artistas admirados por ela. Em entrevista ao Estado, a designer revela mais sobre o livro e sua vida vista em cores.

Como surgiu a ideia do livro?

Muitas histórias que contamos, seja na coleção, em nossas butiques ou no blog, versam sobre o que estamos vendo e experimentando. Queríamos trazer isso para a vida num livro.

Qual é o foco principal do livro?

Na verdade, ele é um caleidoscópio de minhas maiores influências e experiências contadas por meio de imagens e histórias de pessoas, lugares e coisas que nos inspiram, e abrangendo os mundos de moda, arte, viagens, entretenimento, música, família e amigos.

Por que escolheu escrever um livro sobre cores?

Nós realmente tínhamos um livro de capítulos tradicional, mas visualmente ele não estava funcionando para nós. Eu ficava voltando a esta ideia de agrupar coisas por cor. Um dia, nós nos sentamos numa sala, imprimimos centenas de fotos e começamos a selecioná-las por laranja, azul, verde ... Em uma hora, o chão de meu escritório estava coberto de fotos. Foi fácil assim que ele surgiu.

Como ele está organizado?

A equipe de design e eu abordamos cada coleção por um filtro de cor, e em nosso novo livro, ressaltamos 11: laranja, azul, verde, púrpura, rosa, vermelho, amarelo, preto, branco, natural e ouro. O mestre de feng shui de nossa empresa, o sr. Siu, nos forneceu a ordem, simbolizando os ciclos da natureza.

Qual a sua primeira lembrança relacionada a cores?

Não consigo me lembrar da primeira porque para mim a cor sempre esteve ligada a uma emoção ou lembrança, seja ela feliz e enérgica ou tranquila. Como os aromas, a cor evoca lembranças e alguns períodos de minha vida. O rosa, por exemplo, é a cor das camisas de botão do meu pai, enfiadas nas calças caqui arregaçadas com que ele andava em seu trator na nossa fazenda, escutando jogos de beisebol pelo rádio. E há uma foto de minha mãe usando um maiô Pucci amarelo em nosso quintal que capta perfeitamente o glamour e a vontade dos anos 1970, um período que é uma fonte contínua de inspiração para nós.

Como o universo das cores se relaciona com sua vida?

Viver em cor é meu princípio diretor - da maneira como crio meus filhos à maneira como abordo meu trabalho. É como meus pais, Buddy e Reva Robinson, criaram meus irmãos Robert, Jamie, Leonard e eu. Jamie descreve nossa infância como “Huck Finn encontra Andy Warhol”. Eles nos guiaram pelo exemplo, abraçando diferenças em pessoas e ideias e nos cercando de beleza e imaginação.

Você tem uma favorita?

Laranja tem sido minha cor favorita até onde posso me lembrar. Acho que o laranja é uma cor ótima para todo dia e para momentos especiais. Ele é alegre e chique - e uma escolha inesperada em moda e interiores. Quando eu tinha cinco anos, queria pintar meu quarto de laranja mandarim ou coral, mas minha mãe achou que seria um pouco demais. Fomos para o verde Kelly (um tom parecido com o verde bandeira), mas eu consegui o que queria quando lançamos nossa primeira butique com portas envernizadas laranja brilhante.

Em sua marca você sempre se concentra em cor e estampas, por quê?

Não nos concentramos exclusivamente em cor e estampas, mas elas fazem parte do DNA da marca desde o começo. Nosso foco é em desenhar peças que sejam naturalmente chiques e fiquem ótimas em mulheres de todas as idades; cada coleção pode ser montada de maneiras diferentes para criar um look único.

Como foi que esta referência de estilo se tornou uma identidade tão forte da marca?

Até onde posso me lembrar, fui atraída para as cores e a maneira como elas interagem umas com as outras e se complementam. Eu noto as variações entre o mesmo tom: laranja, mandarim e coral; marinho, azul lavanda e azul-piscina (uma de minhas cores favoritas).

De onde veio a paixão pelas estampas?

Durante meu desenvolvimento estive rodeada de cores e estampas brilhantes - da cerâmica à arte que meus pais colecionavam. Também amo viajar e me inspirei em muitas coisas que vi, quer fosse um mosaico turco pitoresco, a mistura vibrante de cores no Marrocos, estampas florais do Japão.

Há alguma estampa favorita/forte na marca? Qual e por quê?

Não há uma cor que eu não goste e sou atraída pela maioria das estampas - tem tudo a ver com a tonalidade e as combinações certas. Eu amo pegar duas estampas diferentes que aparentemente não combinam e fazê-las funcionar.

De onde vem sua inspiração?

A inspiração vem de toda parte - obras de arte, filmes, arquitetura, interiores, viagens ... Sempre há algo novo a descobrir. Quando estou viajando, estou sempre vendo coisas novas e interessantes que podem acabar inspirando peças diferentes em uma coleção. Eu saio com a mente aberta e uma câmera e vejo onde isso tudo me leva. As flores vermelhas vibrantes num templo hindu inspiraram um vestido de nossa coleção de Primavera 2013, enquanto os azulejos azul e branco de Iznik na Turquia ou os verdes voluptuosos de Machu Picchu - numa viagem em que levei meus três garotos - influenciaram estampas para várias estações.

Suas cores, estampas e formas conquistaram muitos fãs. Como se sente sabendo que mulheres como Oprah, a primeira-dama Michelle Obama e a duquesa de Cambridge estão usando suas roupas?

Fico empolgada e honrada sempre que vejo alguém usando uma de nossas peças - eis uma coisa que sempre me fará feliz.

Tradução de Celso Paciornik