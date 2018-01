Top 5: Vestidos de sonhos da alta costura

Impossível não se apaixonar pela coleção da grife Valentino que teve como tema, simplesmente, o amor. O vestido de organza conquistou nossos corações graças à silhueta feminina, ao decote profundo e às frases sobre o amor (escritas por Shakespeare, Dante Alighieri e compositores italianos) impressas na saia. Vale um suspiro.

Elie Saab sabe tudo, com perdão pelo trocadilho. Mestre em unir elegância e sofisticação, o estilista libanês se inspirou nas belezas naturais da sua cidade natal, Beirute, para criar seus looks matadores. A saia de plumas, o decote V e a cintura marcada do vestido cinza é forte candidato a brilhar no red carpet em breve. Vamos aguardar.

Sempre sensual, a Atelier Versace fez um dos desfiles mais bonitos da temporada e da sua história na semana de alta costura. Inspirada nos anos 70, uma das décadas preferidas de Donatella Versace, a coleção trouxe silhuetas de tirar o fôlego - quase literalmente. Ou vai dizer que dá para respirar dentro desse pretinho colado, marcante e com transparências sinuosas. No jogo do mostra e esconde, Donatella é campeã absoluta. Ponto para ela.

O diretor criativo da Dior, Raf Simons olhou para as décadas de 50, 60 e 70 para criar uma coleção que mira lá na frente. O vestido tomara que caia mídi, com cintura marcada e saia estruturada, tem como referência clara o New Look de Christian Dior, mas não é datado. Pelo contrário. Combinado as botinhas envernizadas um tanto fetichistas, forma um look forte e feminino, determinante para o futuro da moda.

E já que o assunto é força... Giambattista Valli buscou inspiração em ninguém menos que Coco Chanel e Janis Joplin para apresentar looks tão bonitos quanto impactantes. Inteiro de jacquard, o longo volumoso impressiona e sai do lugar comum. A pedraria nas mangas e gola e a aplicação de flores na cintura torna o visual ainda mais arrebatador. Dá até vontade de sair com o rosto meio coberto de tela por aí, não?