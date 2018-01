Top 5: tendências de beleza das passarelas para a vida real

Maquiadora profissional da M.A.C. Cosmetics, Fabiana Gomes participa da equipe de maquiagem de desfiles em Nova York e Paris. Nos backstages, tem contato direto com as modelos e com as principais tendências da temporada, que são ditadas pelos principais profissionais de beleza do mundo. Aqui, ela conta as novidades de beleza para o verão. Todas adaptáveis para o dia a dia. Confira:

Pele - “Em Nova York foi unanimidade: uma pele mais seca no centro, semi opaca, e iluminada nas laterais. Tudo a ver com essa tendência mais natural que já vemos desde o ano passado. A primeira coisa que indico é limpar direito e hidratar a pele e usar os produtos certos para cada tipo de pele. É muito importante observar a condição de cada tipo de pele e assim adaptar os produtos. Outra coisa que sempre faço é usar pouquíssimo produto.” O blush vem natural, sem muita perfeição e cremoso. "Os tons: pêssego e rosa, mas indico sempre ver na própria pele o que fica melhor. Uma dica é observar o rosto logo depois de fazer exercício - essa é a cor que deve ser o nosso blush, o ideal é imitar o tom de rubor da pele. Faça a aplicação sempre com as pontas dos dedos, ou então com um pincel sintético.”

Sobrancelha - “A sobrancelha apareceu bastante, não tão maciço quanto foi na temporada anterior. Ela é 90 % mais reta e não tão perfeita. Vi algumas coloridas, mas isso já fica mais difícil para a mulher real. Gosto muito do meio termo, que não é nem tão bagunçada e nem tão certinha. Acho legal pensar nas sobrancelhas como um elemento a ser explorado, mais livre mesmo. Para deixar ela mais reta ou corrigir as falhas, indico fazer isso com um lápis ou com um pouco de sombra com pincel.”

Olhos - “Existem duas coisas acontecendo nos olhos. Uma delas é um olho glossy, que eu vi em muitos desfiles, com uma textura brilhante. Muito disso foi por causa de um lançamento novo da M.A.C. , o Eye Glossy, que é um gloss próprio para os olhos. Como opção, sugiro também passar um lip conditioner nos dedos e passar por cima da sombra, que dá um efeito semelhante. Outra tendência, que acompanhei de Londres, é um olho que volta como uma fumaça, mas muito mais lavado e descomplicado que o esfumado clássico. É um retorno da forma mais livre, não tão perfeito, com no máximo 2 cores e um esfumado difuso, que não é para parecer que se esforçou demais para fazer.”

Boca - “Manchadinha, sempre com batidinha de ponta de dedo. Em Londres eu vi um bold lip com bastante gloss, no Antonio Berardi. E acho que tem tudo para vir com cores mais fortes. Para o verão, aposto no vermelho mais fúcsia e no laranja, como fizemos na Carolina Herrera.” Alguns cuidados antes de maquiar a a boca: "Não sou a favor de apagar tudo antes com corretivo, o que eu acho que dificulta. Minha dica é usar um lápis de boca para fazer o contorno e depois usar direto o batom e fazer os ajustes finais com um pincel".

Cílios - “Sinto que tem uma tendência de pouco cílio. No desfile da Altuzarra, teve uma bonequinha um pouco maluca, com uns tufos de postiço bem no meio. Bem curvados e com pouca máscara, bem leve, e os cílios separados, com curvex. Na vida real, a gente sabe que isso é difícil, então, dê preferência a um produto mais leve.”