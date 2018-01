Top 5: os melhores acessórios das semanas de moda internacional

Nos desfiles internacionais que antecedem a semana de moda brasileira, o que vimos nas passarelas foi uma tendência discreta em acessórios. Foram poucos, mas bons. Veja nossa lista e escolha qual deles vale o investimento.

Óculos de sol em shape redondo. Eles apareceram nas passarelas das grifes Dior, Valentino e Apiece Apart e prometem ser o hit da estação.

Sandália gladiadora. Ela agora tem salto alto e se firma como tendência. Marcas como Chloé, Alexander McQueen e Valentino trouxeram a aposta colorida e em materiais como couro ou corda.

Bolsa com alça curtinha. Grifes como Dior e Louis Vuitton colocaram o acessórios em suas passarelas. Aqui, o charme é carregá-las nas mãos - e não nos ombros.

Gargantilhas. Apareceram na passarela da Chanel. Na coleção de Karl Lagerfeld, o acessório veio delicado e discreto. As clássicas pérolas não ficaram de fora e aparecem ao lado do famoso logo da maison. Outra opção para a gargantilha é quando ela vem em formato corrente, que ganhou tons que conversavam com a cartela de cores da coleção: rosa, verde, branco, vermelho e preto.

Pulseiras. O acessório também chega em formato de corrente e enfeitavam os braços das modelos