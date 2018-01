Top 5: músicas para ouvir já!

As sugestões musicais da editora de moda e DJ Chantal Sordi Foto: Reprodução

A paulistana Chantal Sordi tem três paixões: moda, música e gatos. Para não ter que escolher entre elas, faz de tudo um pouco. É editora de moda da revista Elle Brasil, ataca de DJ em festas e eventos de moda descolados e fica com seus bichanos quando está em casa - vale conferir as imagens divertidas que a DJ posta deles nas redes sociais (no Instagram: @chantts). Aqui ela divide suas músicas preferidas para agitar as pistas de dança por onde passa:

1. Red Eyes, The War on Drugs: “Minha banda indie do momento, eles têm algo de Bob Dylan, mas sem cair no folk 100%. Estou completamente viciada nessa canção.”

2. Girls Just Want to Have Fun, STRFKR: “Uma versão mais atual e groovada da original da Cindy Lauper, que eu amo também.”

3. We exist, Arcade Fire: “O álbum Reflektor inteiro não sai da minha lista, mas essa é a minha favorita da vez.”

4. Take Back the Night, Justin Timberlake: “Me faz lembrar os bons tempos do Michael Jackson.”

5. Mr. Nelson, Aldo the Band: “Trilha sonora ideal para o esquenta pré-balada com os amigos.”