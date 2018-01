Top 5: London Fashion Week

Acompanhar as semanas de moda é uma maratona até para quem é do meio. Nova York mal terminou e Londres (que também já terminou) apresentou mais de setenta desfiles em cinco dias. Pelo Brasil, a London Fashion Week é a que menos gera notícia, já que poucas marcas chegam por aqui e muitas são desconhecidas do grande público.

Separei aqui 5 apresentações relevantes (a maioria com marcas que vendem por aqui) e interessantes para o consumidor brasileiro conhecer, se inspirar e ficar conectado com as novidades propostas para a primavera verão 2015.

1. Simone Rocha

Um dos assuntos mais comentados na semana de moda de Londres foi a coleção da estilista Simone Rocha. Natural de Dublin e com apenas 27 anos, a estilista apresentou uma coleção super romântica, repleta de sedas e tules. A inovação veio com uma alfaiataria desenvolvida com transparências leves, muito interessantes para o verão. Estampas florais, com efeitos de 3D em neoprene, permearam os acessórios e detalhes das peças. No início do desfile, muito preto com volumes inesperados e movimento. A coleção toda foi inspirada no universo da dançarina alemã Pina Bausch. Essa é uma estilista para prestar atenção.

2. Lucas Nascimento

O mineiro Lucas Nascimento é conhecido internacionalmente como o mestre da malharia. O trabalho meticuloso que ele desenvolve em jacquard ou até moletom cria formas e caimentos não imaginados e muitas vezes surpreendentes. O estilista, que desfilava no Fashion Rio, se mudou para a capital inglesa onde sua moda faz mais sentido e encontrou mais adeptos. Tanto no mercado consumidor, quanto na aceitação dos varejistas. Essa temporada, Lucas explorou novos materiais, como couro e seda, saindo da sua zona de conforto e apresentando um resultado que somente agrega a sua trajetória.

3. Burberry Prorsum

A varejista inglesa, que se expande em território brasileiro com velocidade, apresenta um estilo cada vez mais diverso e global, fugindo do estilo totalmente british, que consolidou a grife com seus trench coat e estampas xadrez. Essa temporada teve, inclusive, um aspecto neo-lúdico, com jaquetas jeans curtas e acinturadas, contrastando com saias feitas com redemoinhos de tule em tons pastel, estampas com lantejoulas gigantes e vestidos plissados. Para os sapatos, papetes e tênis reinaram, de acordo com as tendências que já estão nas lojas e sem grandes surpresas.

4. Topshop Unique

Em tempos de fast fashion, nada mais apropriado que o desfile da Topshop na sua cidade de origem. A linha premium da marca apresentou uma coleção super usável e comercial, como os dias de hoje pedem. O estilo mais importante apresentado pela Topshop Unique foi o atlético, dessa vez com aspecto mais vintage do que tecnológico. A modelo Cara Delevingne, garota propaganda da marca, abriu e fechou o show.

5. Tom Ford

O estilo glam rock foi a escolha de Tom Ford para o seu desfile de primavera verão 2015. Quase todo em preto, o desfile foi muito provocativo, retomando a pegada sexy que o estilista tinha na sua época na frente da Gucci, nos anos 90, década que inspirou a coleção. Mas Ford apareceu mais inspirado na Saint Laurent de Hedi Slimane do que nos anos 90. Slimane aposta com profundidade já há algumas temporadas no lifestyle rock’n’roll e apresenta um faturamento crescente (ultrapassando até a Gucci) no grupo Kering, dono também da Balenciaga, Alexander McQueen, entre outros.